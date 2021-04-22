رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442 برقم الهوية

الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم بالبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي نتائج الأبناء الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بمجرد إن يتم الإعلان عن النتيجة من قبل وزارة التعليم.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442

يعد نظام نور الإلكتروني هو واحد من ضمن أفضل انظمة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا النظام يهتم بشكل كبير بالقيام بالعمليات الإدارية الخاصة بالتعليم مثل الاستعلام عن نتائج الطلاب وأيضاً القيام بعملية التقديم للطلاب والطالبات في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

طريقة التسجيل في نظام نور

حتي تستطيع القيام بعملية الاستعلام عن نتائج الطلاب والاستفادة من خدمات نظام نور يجب عليك التسجيل في النظام، حيث يمكن التسجيل عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بتحديد حساب للطالب أو لولي الأمر.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الأماكن المخصص لها.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.

بعد ذلك تكتب رقم السر لحسابك.

الضغط علي زر إنشاء حساب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور 1442

تعمل وزارة التعليم السعودية علي نشر نتائج الطلاب علي موقع نظام نور وحتي يتمكن الطالب أو ولي الأمر بالحصول علي النتيجة يجب علية القيام بالخطوات التالية: