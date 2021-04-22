أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المهرة

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المهرةبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / عامر سعد علي كلشات رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة المهرة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي، الذي انتقل الى جوار ربه في جمهورية مصر العربية بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني و التنظيمي الصادق وخدمة الثورة والجمهورية والوحدة.

واشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى الأخ سعد عامر سعد كلشات، وكافة آل كلشات وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة بمناقب الفقيد وما تميز به من روح وطنية تجلت في ادواره كعضو قيادي نشيط في المؤتمر الشعبي العام، عمل بكل الإخلاص ونكران الذات في العمل التنظيمي،ودوره في خدمة المجتمع من خلال عمله مديراً عاماً للصناعة والتجارة.

وعبر عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته الصادقه في هذا المصاب الأليم. وأبتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

