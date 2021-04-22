فرنسا تعلن تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح المدارس

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد فتح المدارس بداية من الاثنين المقبل فى ظل استقرار أعداد الإصابات بوباء "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال كاستيكس خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، حول الوضع الوبائى فى فرنسا: "الوضع الصحى يتحسن لكن الضغط على المستشفيات ما زال مرتفعا، أعداد المصابين فى العناية المركزة بدأت تستقر ونتوقع أن تبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة".

وأعلن رئيس الوزراء أن المدارس ستعيد فتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل، على أن تخفف قيود التحرك بين المناطق بداية من الثالث من الشهر المقبل.

وأوضح أنه سيتم تشديد الإجراءات على القادمين من الهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى بسبب أوضاع "كوفيد-19" فى تلك البلدان.

ولفت كاستيكس إلى أن حوالى 14 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم فى فرنسا.