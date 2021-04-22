التصويت على مشروع قانون لجعل واشنطن العاصمة الولاية الأمريكية رقم 51

جدة - نرمين السيد - والقانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة الولاية رقم 51، على الرغم من أن الإجراء من المرجح أن يفشل فى مجلس الشيوخ المنقسم.
وتم تمرير التشريع على أسس حزبية بأغلبية 216 صوتا مقابل 208، مع عدم تصويت الجمهوريين لصالحه.
وتحققت أحلام الديمقراطيين فى تحويل العاصمة واشنطن دى سى إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد سيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأول مرة منذ عقد كامل.
ونجح مجلس النواب فى يونيو 2020 فى تمرير مشروع قانون يسمح بقبول ولاية جديدة تسمى "واشنطن دوجلاس كومنولث" على أن تضم جميع أراضى المقاطعة الحالية باستثناء المبانى الفيدرالية والآثار، وأن يمثلها اثنان فى مجلس الشيوخ، وعضو واحد فى مجلس النواب، غير أن المشروع لم يمر فى مجلس الشيوخ الذى سيطر عليه الجمهوريون.
وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن دى سى بوضع فريد فى الولايات المتحدة، فهى لا تنتمى إلى ولاية واحدة، بل تضم أجزاء من ولايتى فرجينيا وماريلاند، كما أنها تقع تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية مباشرة ولا تتبع أيا من الولايات، ورغم أن لها رئيس بلدية ومجلسا بلديا، إلا أن الكونجرس له السلطة العليا على المدينة، ويمكنه إلغاء القوانين المحلية.
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