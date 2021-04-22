يوم الأرض العالمي 2021 وكيف أحتفل جوجل باليوم العالمي للأرض؟

يوم الأرض العالمي 2021 هو اليوم الذي يقدم فيه العالم التوعية اللازمة للحفاظ على البيئة، والعيش في مناخ أفضل، والاستمتاع ببيئة صحية، ويتم الاحتفال به كل سنة في يوم 22 أبريل الموافق اليوم الخميس، ولكن الاحتفال به هذا العام مختلف بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد حيث أصبح من الضروري أتخاذ القرارات من أجل التغيرات المناخية التي تحدث في الوقت الحالي، واليوم يعتبر الذكرى ال 50 في تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للأرض 2021، ونفس اليوم أيضاً الذكرى السنوية ليوم عقد اتفاق باريس ليتخذوا كافة الإجراءات الضرورية بشأن التغيرات المناخية، كما أن محرك البحث جوجل يحتفل أيضاً بيوم الأرض العالمي حيث غير خليفة شعاره إلى صورة بها أشجار ونباتات تعبر عن الطبيعة الجميلة التي يجب على كل فرد الاهتمام بها، لذلك سوف نتعرف مع حضراتكم اليوم عن المزيد من المعلومات عن يوم الأرض.

يوم الأرض 2021

كان الاحتفال بيوم الأرض للمرة الأولى في عام 1970 م، وذلك كان بسبب خروج مظاهرة مكونة من 20 مليون فرد ليعبروا بها عن غضبهم ،وشعورهم بالأسى نتيجة لمشاهدتهم كمية ضخمة من البترول تسير في المحيط الهادي على مقربة من الساحل الأمريكي، وهذا يعتبر مشهد صادم بسبب تلويث كمية هائلة من مياه المحيط دون نظر المسؤولين لمثل هذه المشكلات التي قد تدمر دول بأكملها، مما جعل الحكومات المختلفة تتخذ العديد من الإجراءات تواجه أزمة تلويث مياه المحيط، والعمل على إصدار قوانين خاصة بالبيئة، وإنشاء العديد من المنظمات الخاصة بالبيئة أيضاً.

من مظاهر احتفال جوجل بيوم الأرض العالمي الفيديو التالي :

تم اعتماد قرار رسمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على الاعتراف بيوم الأرض الدولي الموافق 22 أبريل، وذلك حدث في عام 2009 م، كما الأمم المتحدة قامت باعتماد اتفاق باريس، والذي ينص على التزام كافة الدول بارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئوية، وهذا يعتبر الحد الأدنى من الارتفاع و يعملون على تقوية عزيمة العديد من البلاد في التصدي للآثار السلبية الناتجة عن تغير المناح في أي وقت، كما أوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الطبيعة مهددة من قبل العديد من الأزمات، ومنها الاحترار العالمي، والتنوع البيولوجي، والتلوث السام للبيئة، وأيضاً تأخذ في عين الاعتبار مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلب إدارة قوية وسليمة تعمل على التخلص من جميع النفايات الطبية بطريقة صحيحة وأمنة للحفاظ على صحة البيئة.