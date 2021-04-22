تحديث لعبة ببجي موبايل 2021 بالمميزات والإضافات الجديدة لـ pubg mobile علي الكمبيوتر والجوال سواء علي نظام الاندرويد أو نظام iso للايفون، حيث يعد التحديثات التي تتم كل وفترة والأخري ممزوجة بالعديد من الإضافات التي ينتظرها الكثيرون في لعبة ببجي موبايل، تلك اللعبة التي سيطرت علي معظم العقول من الصغار إلى الكبار نظرا لما تحمله من مغامرات كثيرة ممزوجة ما بين الاكشن والأثارة.

منذ أيام بدأت الشركة المطورة للعبة ببجي بإطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة شملت أضافه دروع جديدة وأسلحة متطورة، من اجل الترقي بمستوي اللعبة وخاصة في ظل المنافسة الشرشه بينها وبين لعبة فري فاير وبعض الألعاب الإلكترونية الأخري، يتطلب التحديث الجديد في لعبة ببجي من اللاعبين أن يتوافر لدي جهاز الكمبيوتر بعض الخصائص والمواصفات ابرز هذه المواصفات أن يتوافر ذاكرة داخلية لا يجب أن تقل عن 20 جيجا بايت وكذلك ذاكرة تخزين عشوائية لا ينبغي أن تقل عن 4 جيجا بايت وكذلك المعالج الذي يفضل أن يكون اعلي نت كور أي 5 فيما يفضل أيضا أن يكون نظام التشغيل ويندوز 7 علي 64 بيت، فيما شملت التحديثات الجديدة في لعبة ببجي التالي:

إضافة runic power

تعديل مود المترو.

أضافه solo ألي.

أضافه تحسينات أجهزة الطاقة.

تحسينات علي سكوب 8x.

تحسينات علي سكوب2x.

تعديلات علي سلاح kar.

تعديلات علي سلاح m24.

أضافه سلاح famas.

كما شملت التحديثات الجديدة في لعبة ببجي موبايل أضافه شخصية محمد هنيدي للعبة والتي ستزيد من متعة اللعبة نظرا لما يقدمه هنيدي من سلوكيات تعجب الكثيرون.

يمكنك تحديث اخر إصدار من لعبة ببجي علي الكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية:



الدخول علي موقع ببجي (pubgmobile.com)

(pubgmobile.com) القيام بالنقر علي زر تنزيل أو install.

كل ما عليك الانتظار حتي يتم الانتهاء من عملية التنزيل.

التوجه إلى ملف التحميلات لدي جهاز والضغط علي ملف اللعبة.

الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة علي الجهاز.

بعد الانتهاء من تحميل وتثبيت اللعبة يمكنك الاطلاع علي أسرار ببجي موبايل، والتي منها تضمن الفوز في اللعبة بعض التعرف علي نقاط القوة والضعف عند المنافسين.