كيفية استخراج رقم فاتورة سداد وزارة العدل عبر بوابة ناجز

من أهم الخدمات التي يبحث المواطنين عنها هي كيف أطلع رقم فاتورة وزارة العدل عبر بوابة ناجز الإلكترونية. ضد من صدرت في حقهم أحكام تنفيذية من محكمة التنفيذ السعودية ويرغبون بالتعرف على طريقة تسديد فاتورة وزارة العدل. كلا حسب ما يناسبه من طريقة دفع.

كيف أطلع رقم فاتورة سداد وزارة العدل عبر بوابة ناجز

خدمة الحصول على رقم فاتورة سداد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل عبر منصة ناجز للمواطنين. وهي تتيح للمستفيدين الذين صدر في حقهم أحكام بالتنفيذ بأن يقوم بإصدار فاتورة سداد لسداد القيمة المستحقة عليه لصالح وزارة العدل أو المحكمة المصدرة لقرار التنفيذ عبر أحد وسائل الدفع الإلكترونية ويمكن اصدرها بالطريقة الآتية:

الدخول إلى بوابة ناجز وزارة العدل

ثم النقر على تبويب الدخول

تسجيل دخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في بوابة أبشر

ابدأ بكتابة الرمز المرئي ثم تسجيل الدخول ومن ثم اختر خدمات التنفيذ من قائمة الخدمات المتاحة أمامك

انقر على استعراض الطلبات واختر الطلبات المقدمة ضدي

ثم النقر على أيقونة العرض الموجودة بجوار الطلب المراد الحصول للحصول على فاتورة سداد

الدخول للقرارات ثم اختيار علامة + لاستعراض كل الفاتورة وتظهر للمستخدم كافة المعلومات المتعلقة بفاتورة السداد ومن بينهم رقم الفاتورة

لو كانت الفاتورة غير موجودة اختر طلب إجراء الدائرة ثم تحديد الطلب وهو طلب إصدار فاتورة سداد. ثم تحديد السبب وهو أنه لم يتم إصدار فاتورة السداد والنقر على الإرسال.

شروط إصدار فاتورة سداد

أعلنت وزارة العدل بأنه يمكن لأي شخص صدر ضده حكم تنفيذي ضده. ويمكن الحصول على فاتورة سداد من خلال الموقع الإلكتروني على أن يستوفى الشروط الأتية:

أن يكون قد تم إصدار قرار 24 في حقة

بألا يكون هناك طلب على نفس نوعية الخدمة مقدم مسبقًا..

الدخول للموقع الإلكتروني للبنك الذي تتعامل معه

وتسجيل الدخول للحساب الخاص

اختر خدمة المدفوعات

ثم اختر الجهات الحكومية واختيار خدمة التنفيذ القضائي ثم إدخال رقم الفاتورة المراد الاستعلام عنها وتحديد الفاتورة التي يرغب المنفذ ضده حكم بالاستعلام عنها .

الاستعلام عن فاتورة سداد