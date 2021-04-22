رابط استعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور 1442-2021 لطلاب الابتدائية والمتوسط والثانوي الفصل الدراسي الثاني

استعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور 1442، صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن قرب إعلان نتائج الاختبارات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام نور، كما صرحت عن رابط استعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442 وعلنت عن هذا الربط بصورة رسمية عبر الموقع الخاص بها خلال الساعات القليلة الماضية كي يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف و الاطمئنان علي النتائج الخاصة بالاختبارات التي تم عقدها الكترونيًا خلال الشهور الماضية.

استعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور 1442

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني1442 أمر شغل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا وتعليق الدراسة لفترات وحذف أجزاء من المنهج وهذا ما جعل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة بوضع خطة و استراتيجية مناسبة تمكنها من عقد امتحاناتهم بصورة رسمية وفي الوقت المحدد لها والحفاظ أيضًا على صحة وسلامة الطلاب من الوباء المنتشر، فقررت عقد الامتحانات بصورة إلكترونية وخصصت رابطًا إلكترونيًا يساعد الطلاب وأولياء الأمور في استعلام النتائج سهولة عبر نظام نور.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن قرب إعلان نتائج الطلاب للصفوف الابتدائية خلال الساعات القليلة القادمة عبر نظام نور و أكدت أيضًا علي ضرورة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442، والجميع في حالة قلق وترقب لنظام نور للاطمئنان على النتائج، ومن خلال الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني 1442 وهذه الخطوات هي: