الحريري في موسكو.. روسيا قلقة من الوضع السياسي في لبنان

دوت الخليج :- تعهد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بأن موسكو ستواصل دعمها للبنان.
وتطرق لافروف، في مستهل محادثاته مع الحريري في موسكو، اليوم الجمعة، إلى الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الوزراء اللبناني المكلف في وقت سابق من اليوم مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس حكومتها ميخائيل ميشوستين، قائلا: "ننطلق من أن هذه المحادثات كانت مفيدة".
وتابع: "سنقدم المسائل التي بحثتم، بما في ذلك التعاون الاقتصادي ومساعدة لبنان في معالجة اقتصاده، كما نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا في مجال مكافحة فيروس كورونا".
وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي "قلق من الوضع السياسي في لبنان وحوله"، مضيفا أن زيارة الحريري إلى موسكو توفر فرصة جيدة للاطلاع على تقييمات رئيس الوزراء المكلف.
المصدر: RT
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