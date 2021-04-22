واشنطن : لا نرى أى مؤشر على انسحاب قوات إريتريا من إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، كرّر المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، دعوة واشنطن للقوات الإريترية بالانسحاب الفورى من تيجراى.
وكانت إريتريا قد أبلغت سابقا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنها وافقت على بدء سحب قواتها من منطقة تيجراى الإثيوبية، معترفة علنا لأول مرة بتورط البلاد فى الصراع.
وتسببت أعمال العنف فى تيجراى بمقتل الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم فى المنطقة الجبلية التى يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
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