جوجل تحتفل بيوم الأرض تعرف على قصة يوم الأرض في أل 22 أبريل

جوجل تحتفل بيوم الأرض اليوم، هذا الموافق أل 22 من شهر أبريل. وتحتفل جوجل كل عام في نفس التاريخ، بهذا اليوم. وجاء الاحتفال بهذا اليوم، هذا العام مميزا، وشارك في الاحتفال، ما يفوق المليار شخص بمختلف دول العالم. جدير بالذكر أن هذا اليوم، يعد فرصة للتكاتف، وللعمل من أجل تغيير سلوك الإنسان تجاه الأرض، وتوعية الإنسان بضرورة الحفاظ على الأرض، وكذلك المحافظة على الكائنات الحية الأخرى، التي تتشارك مع الإنسان في سكنة الأرض، فإذا لم تتخذ الدول خطوات إيجابية، تجاه مشاكل الأرض، سنعاني جميعا. فأليكم تفاصيل احتفال جوجل بهذا اليوم، كذلك سبب اختيار أل 21 من أبريل، للاحتفال بهذا اليوم.

جوجل تحتفل بيوم الأرض:

لقد احتفلت جوجل بالأرض عن طريق نشر هذا الفيديو، والذي تدعو فيه الجموع من مختلف أنحاء العالم، لضرورة توسيع الرقعة الخضراء، وزراعة المزيد من الأشجار، في جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك الاحتفال، ضمن الدور الذي تلعبه شركة جوجل، في توعية الجماه يرتجاه القضايا الهامة، وتعد هذه القضية من أكبر ما تواجهه الأرض من مخاطر، وقضايا، وذلك بسبب تصرفات الإنسان الغير سوية ضدها. وقد أشادت منظمة Earth Day، تلك المعنية بالقضية، وبتجهيز احتفالات هذا اليوم، برؤية جوجل تحتفل بيوم الأرض، حيث أكدت المنظمة على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على الأرض.

تاريخ الاحتفال بهذا اليوم:

ارتبط اختيار أل 22 من شهر أبريل، بما حدث في أل 22 من شهر أبريل، للعام 1970 عندما تجمهر حوال 20 مليون شخص، بسبب تلوث مياه المحيط الهادي، بالنفط قرب الشواطئ الأمريكية، مما اضطر الحكومات في ذلك الوقت باتخاذ خطوات جادة، في قضية التلوث البيئي; وقد بدأ الاعتراف بال 22 من شهر أبريل، كعيد رسمي للأرض، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2009، جدير بالذكر أن جوجل، دائما ما تحتفل بيوم الأرض منذ الاعتراف به، أما في عام 2016، وبسبب التزايد المستمر، والملحوظ لمشكلة الاحتباس الحراري، فقد تم اعتماد الاتفاق بين الأمم المتحدة، وباريس، هذا الذي الزم الدول، بالتكاتف بهدف خفض درجات الحرارة، كذلك بالمساعدة على الحفاظ على البيئة.