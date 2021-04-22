نظام نور، حالة من الترقب والتوتر تسود الآن الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث ستعلن وزارة التعليم نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 في نظام نور لصفوف المرحلة الابتدائية من الثالث إلى السادس الابتدائي، وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن للسادة المعلمين والمعلمات بضرورة الانتهاء من رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في كافة المواد اليوم 10 رمضان 1442 حتى يمكن للسادة أولياء الأمور معرفة الدرجات التي حصل عليها أولادهم من خلال الدخول على حساباتهم بعد أن يتم تفعيل نظام نور للنتائج.

نظام نور برقم الهوية نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1442

أتاحت وزارة التعليم أمام السادة أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 برقم الهوية وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية من الثالث وحتى السادس الابتدائي، حيث سيتم خلال وقت قصير الإعلان عن النتيجة والتي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع نظام نور.

يقوم ولي الأمر بإدخال اسم المستخدم (رقم الهوية) ثم كلمة السر ثم رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على التقارير.

الضغط على أشعار بنتيجة الطالب.

وهذا الصورة توضح تلك الخطوات بالتفصيل كما يلي:-

كما أتاحت وزارة التعليم أيضاً طريقة أخرى للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الثالث إلى السادس الابتدائي في المرحلة الابتدائية، وأيضاً للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك من خلال منصة مدرستي، حيث يقوم الطالب بالدخول على حسابه في منصة مدرستي ثم يقوم بتنزيل ملف النتيجة ويكون هذا الملف بصيغة ال PDF ثم يقوم بتنزيل الملف على جهازه، ثم يقوم بطباعة شهادة بالدرجات أو أشعار بالنتيجة.

وبهذا يكون وزارة التعليم في المملكة قد وفرت طريقتين أمام الطلاب لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442.