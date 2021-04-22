طريقة استخراج شهادات الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1442 من خلال منصة مدرستي الالكترونية

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة استخراج الشهادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي الالكترونية لعام 1442، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية، والتي من المفترض أن تكون اليوم الأربعاء التاسع من شهر رمضان والموافق 21 من شهر أبريل، وذلك بعد اعتماد الوزارة النتائج في مختلف المدة والمناطق السعودية، ويقوم الجميع بالاستعلام عنها من خلال المنصة الالكترونية مدرستي نظراً للظروف الصحية التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا.

طريقة استخراج شهادات الطلاب من خلال مدرستي

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب والطالبات في المملكة السعودية العديد من الخدمات الالكترونية التي تسهل عليهم الأمر وهم في البيت، دون الذهاب إلى المدرسة، وذلك لتوفير الجهد والوقت وأيضاً بسبب كورونا، ومن أهم هذه الخدمات التعرف على النتائج بالتفصيل ودرجات جميع المواد، وأيضاً استخراج الشهادات الكترونياً، ويمكن ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول أولاً على منصة مدرستي.

تسجيل الدخول بإدخال الاسم وكلمة المرور.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منكم.

الدخول على خانة التقويم بعد ذلك.

يجب الاختيار بين الفصل الدراسي الأول أم الفصل الدراسي الثاني.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على إشعار الدرجات.

ثم اختيار صيغة الpdf لتحميلها على الجهاز وإمكانية طباعتها.

منصة مدرستي الالكترونية 1442

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الالكترونية الموجودة في هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأيضاً أولياء الأمور، وتكون لجميع المراحل بداية من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الثانوية، ويمكن الإطلاع على موعد النتائج وبعد ذلك التعرف على النتيجة بالدرجات التفصيلية والحصول على الشهادة الكترونياً كما وضحنا في الأعلى بكل سهولة وبدون تعب.