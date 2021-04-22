أخبار اليمن : تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 215 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان ستة خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على شارع الخمسين وحيس والتحيتا، وتحليق 20 طائرة تجسسية على المدينة وكيلو16 والدريهمي وحيس والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 26 خرقًا بقصف مدفعي و165 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

