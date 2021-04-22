أخبار اليمن : العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات في قحزة بصعدة

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العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات في قحزة بصعدة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم ثلاجة مركزية لتبريد الخضروات والفواكه في مديرية صعدة. العدوان يستهدف ثلاجة تبريد خضروات في قحزة بصعدةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم ثلاجة مركزية لتبريد الخضروات والفواكه في مديرية صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارة على ثلاثة تبريد الخضروات في أحد مزارع المواطنين بمنطقة قحزة في مديرية صعدة، ما أسفر عن تدمير الثلاجة. واعتبر المصدر استهداف العدوان لثلاجة خضرة وفواكه، والمدنيين والأعيان المدنية، يعكس حالة تخبط وفشل تحالف العدوان السعودي.

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