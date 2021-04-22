حريق بالسفارة الفرنسية فى إفريقيا الوسطى والسبب مجهول

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير الفرنسى جان مارك جروسجوران، فى تصريح أوردته إذاعة مونت كارلو الدولية، مساء اليوم الخميس، أنه لا يوجد مصابون جراء الحريق، إلا أنه أشار إلى وجود أضرار كبيرة.
وأوضح السفير الفرنسى أن سبب الحريق لا يزال مجهولًا.
بدورها أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مسؤولين فى السفارة إلى أن الحريق اندلع فى غرفة تقنية ورجحوا أن يكون سببه حادثا كهربائيًّا.
وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.
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