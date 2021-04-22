الأمم المتحدة تدعو إلى دعم دولى للانتخابات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - دعا منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية فى الشرق الأوسط، ثور فينيسلاند، اليوم الخميس، إلى دعم دولى للانتخابات البرلمانية فى فلسطين، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال فينيسلاند، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى: "إجراء انتخابات نزيهة فى فلسطين خطوة أساسية نحو تجديد شرعية المؤسسات الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأدعو إلى دعم دولى لهذه الجهود".

واعتبر أنه يمكن أن يكون لانتخابات البرلمان الفلسطينى، وكذلك تشكيل ائتلاف حاكم فى إسرائيل، تأثير كبير على آفاق تعزيز السلام بين الدولتين.

وفى الوقت نفسه، أشار فينيسلاند، إلى أن أى نزاع ينشأ بين الطرفين يجب حله سلميا ومن خلال آليات قانونية رسمية.

وتابع: "يجب على جميع الأطراف ضمان والدفاع عن حق الفلسطينيين فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية وغزة، بالمشاركة فى انتخابات فلسطينية شاملة وذات مصداقية".

وطالب منسق الأمم المتحدة الخاص، كافة الأطراف بالامتناع عن: "أى اعتقال أو توقيف أو استجواب".

وتجرى انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى فى 22 مايو المقبل، لاختبار 132 عضوا فى المجلس؛ ثم تُجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطنى، فى 31 أغسطس من العام الجارى، وذلك وفق مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس فى يناير الماضى.