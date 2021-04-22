مقتل عنصرين من الحرس الثورى الإيرانى فى هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - كما قتل أفراد من الحرس الثورى مسلحين اثنين، وأصابوا عدداً من شركائهم فى تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء بالقرب من بلدة مريوان الكردية قرب الحدود العراقية.

وأضاف التقرير أن عدة أعضاء آخرين فى المجموعة التى اشتبكت مع الحرس الثورى فروا من موقع الاشتباك.

وذكر التقرير كذلك أن القتلى من الحرس الثورى هما عثمان جهانى وناصر أمينى، دون الكشف عن رتبتيهما.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إنهما دفنا اليوم الخميس فى مقبرة مريوان، ما يشير إلى أنهما من القوات المحلية للحرس الثورى.