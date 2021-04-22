أعلنت الشرطة الألمانية العثور على قنبلة تزن 500 كغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء أعمال بناء في ساحة ثكنة أمريكية سابقة في مدينة مانهايم غربي البلاد.
وقالت الشرطة إنه من المنتظر إبطال مفعول القنبلة اليوم، مشيرة إلى أنه لهذا الغرض تعين إجلاء نحو 3000 شخص من مساكنهم الواقعة في محيط مكان القنبلة.
وأوضحت الشرطة أنها أخلت مدرسة مجاورة كان بها 25 تلميذا وأن قوة من الشرطة تضم 150 فردا بدأت بعد ظهر اليوم في أعمال الإجلاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا.. إجلاء الآلاف بعد الكشف عن قنبلة من الحرب العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.