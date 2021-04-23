ملخص مباراة برشلونة وخيتافي وترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد

واصل برشلونة ملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وننشر لكم ملخص مباراة برشلونة وخيتافي وترتيب الدوري الإسباني، بعد فوز الفريق الكتالوني 5-2، بالإضافة إلى فوز أتلتيكو مدريد على هويسكا بثنائية نظيفة في وقت سابق اليوم، حيث حيث يتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي خاض عدد المباريات نفسه، بينما يأتي برشلونة ثالثا برصيد 68 نقطة مع خوضه مباراة أقل.

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي

نرصد لكم في السطور التالية ملخصا كاملا لأهم ما جاء في مباراة برشلونة وخيتافي، في الجولة:

في الدقيقة الثامنة تمكن ميسي من افتتاح التسجيل لصالح برشلونة بتمريرة مساعدة من سيرجيو بوسكيتس.

بعد 4 دقائق فقط تعادل خيتافي بهدف ذاتي من مدافع برشلونة لينجليه.

وفي الدقيقة 28 تمكن برشلونة من التقدم بهدف عكسي لمدافع خيتافي سفيان تشاكلا بشكل غريب ينم عن عدم تفاهم مع حارس مرماه.

بعد 5 دقائق فقط، تمكن ميسي من تسجيل هدفا رائعا للبارسا بمساعدة قائم خيتافي، الذي ارتدت منه تسديدة البرغوث لتعود إليه من جديد قبل أن يودعها بسهولة في الشباك، ليضمن صدارة هدافي الليجا بـ25 هدفا.

وفي الدقيقة 49 حاول سفيان تشاكلا تصحيح خطئه بتصويبة قوية لكنها جانبت المرمى.

عقب ذلك، سيطر برشلونة على مجريات المباراة حتى أطلق الحكم صافرته باحتساب ركلة جزاء لخيتافي في الدقيقة 67.

سجل خيتافي هدفا من ركلة جزاء عبر إنيس أونال في أسفل يمين المرمى.

في الدقيقة 87، أراح المدافع رونالد أراخو لابو برشلونة بالهدف الرابع، حين حول عرضية ميسي إلى داخل الشباك برأسية متقنة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل جريزمان الهدف الخامس لبرشلونة من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد

يبدو أن الدوري الإسباني سيكون على صفيح ساخن هذا الموسم، حيث يتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد الذي خاض عدد المباريات نفسه، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 68 نقطة مع خوضه مباراة أقل، فيما يأتي إشبيلية رابعا بـ67 نقطة.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 35 من الليجا، بعد مواجهة فيا ريال وغرناطة وفالنسيا، فيما يضرب ريال مدريد موعدا مع إشبيلية عقب مواجهة ريال بيتيس وأوساسونا، الأمر الذي سيؤدي بشكل أو بآخر إلى حسم لقب الليجا هذا الموسم.