إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر وشروط تسجيل المواليد

إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، حيث أنه منذ أيام قليلة بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإضافات الجديدة على البطاقات التموينية للفئات التي تتقاضى أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق موقع دعم مصر، أو عن طريق بوابة مصر الرقمية، وذلك خلال الشهر الجاري شهر أبريل، حيث يمكن للمواطنين أيضاً تسجيل طلبات للتظلم، أو لاستخراج بطاقة جديدة، أو حتى لاستخراج بدل تالف، كل هذا من خلال موقع دعم مصر، أو من خلال بوابة مصر الرقمية.

إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

بعد النجاح الشديد لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجيل خدمات البطاقات التموينية عبر المواقع الالكترونية، موقع دعم مصر، وموقع بوابة مصر الرقمية، قد تم عمل إضافات للمواليد الجدد إلكترونياً، للمواطنين الأكثر احتياجاً، اللذين لا يزيد مرتباتهم الشهرية عن الحدى الأدنى للأجور وهو 1400جنيه، وبالنسبة لأصحاب المعاشات لا يزيد معاشه عن 1200 جنيه، ومن بداية شهر يوليو القادم سوف يتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيث يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 2400 جنيه، وبالنسبة لأصحاب المعاشات لا يزيد الحد الأدنى عن 1500 جنيه، لكي يتم الاستفادة من خدمة إضافة المواليد الجدد، أو استخراج بطاقات جديدة.

شروط وكيفية تسجيل المواليد الجدد

كما ذكرنا من قبل أن لتسجيل أو إضافة مواليد جدد لابد من أن يكون المواطن لديه بطاقة تموينية، ولابد أن يكون من الفئات الأكثر احتياجاً، ويكون من فئة الحد الأدنى سواء في المرتبات الشهرية أو المعاشات، ولابد من أن يكون الطفل لديه سنتين أو أكثر، أما عن كيفية تسجيل المواليد الجدد عن طريق موقع دعم مصر أو موقع بوابة مصر الرقمية فلابد من اتباع الخطوات الآتية: