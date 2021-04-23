دفع فاتورة التليفون الأرضي والاستعلام عنها وطرق سداد الفاتورة إلكترونياً

دفع فاتورة التليفون الأرضي ، في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصر والعالم كله ألا وهي أزمة كورونا، وللحد من انتشار الوباء فقد قررت الشركة المصرية للاتصالات بعمل النظام الإلكتروني للدفع، والاستعلام عن الفاتورة من المنزل، وهذا حرص شديد من الشركة المصرية للاتصالات على الحد من انتشار الوباء وصحة وسلامة المواطنين.دفع فاتورة التليفون الأرضي
قد أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل إلى جميع عملائها بضرورة دفع فاتورة شهر أبريل حرصاً منها على استمرار عمل الهواتف وعدم توقف شبكة الإنترنت عن العملاء.طرق سداد الفاتورة إلكترونياً
يمكن للمواطنين سداد الفاتورة إلكترونياً عن طرق مختلفة على حسب التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، منهم من يقوم بالسداد في أول الشهر، ومنهم في منتصفه، ومنهم في آخره، ويوجد أيضاً السداد الشهري، أو السنوي، أو الربع سنوي، فلكل عميل طريقة السداد الخاصة به، ولكي يتم سداد الفاتورة للتليفون الأرضي إلكترونياً ومن المنزل يجب إتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.
- يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالعميل صاحب الفاتورة.
- يتم كتابة الكود الخاص بمنطقة العميل صاحب الفاتورة.
- يتم الضغط على أيكونه معرفة الفاتورة.
- ثم سيتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي.
- ويتم الدفع من خلال خدمة تم تفعيلها من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهي خدمة الدفع عن طريق فوري حيث أنها الأكثر استخداماً من قبل العملاء، وهناك طريقة أخرى للسداد وهي عن طريق فودافون كاش، ويمكن أيضاً السداد عن طريق استخدام الفيزا الخاصة بالعميل، وذلك حرصاً من الشركة المصرية للاتصالات على تسهيل الإجراءات والدفع الإلكتروني لدى العملاء.
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دفع فاتورة التليفون الأرضي ، في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصر والعالم كله ألا وهي أزمة كورونا، وللحد من انتشار الوباء فقد قررت الشركة المصرية للاتصالات بعمل النظام الإلكتروني للدفع، والاستعلام عن الفاتورة من المنزل، وهذا حرص شديد من الشركة المصرية للاتصالات على الحد من انتشار الوباء وصحة وسلامة المواطنين.دفع فاتورة التليفون الأرضي
قد أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل إلى جميع عملائها بضرورة دفع فاتورة شهر أبريل حرصاً منها على استمرار عمل الهواتف وعدم توقف شبكة الإنترنت عن العملاء.طرق سداد الفاتورة إلكترونياً
يمكن للمواطنين سداد الفاتورة إلكترونياً عن طرق مختلفة على حسب التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، منهم من يقوم بالسداد في أول الشهر، ومنهم في منتصفه، ومنهم في آخره، ويوجد أيضاً السداد الشهري، أو السنوي، أو الربع سنوي، فلكل عميل طريقة السداد الخاصة به، ولكي يتم سداد الفاتورة للتليفون الأرضي إلكترونياً ومن المنزل يجب إتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.
- يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالعميل صاحب الفاتورة.
- يتم كتابة الكود الخاص بمنطقة العميل صاحب الفاتورة.
- يتم الضغط على أيكونه معرفة الفاتورة.
- ثم سيتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي.
- ويتم الدفع من خلال خدمة تم تفعيلها من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهي خدمة الدفع عن طريق فوري حيث أنها الأكثر استخداماً من قبل العملاء، وهناك طريقة أخرى للسداد وهي عن طريق فودافون كاش، ويمكن أيضاً السداد عن طريق استخدام الفيزا الخاصة بالعميل، وذلك حرصاً من الشركة المصرية للاتصالات على تسهيل الإجراءات والدفع الإلكتروني لدى العملاء.
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