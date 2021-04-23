دفع فاتورة التليفون الأرضي والاستعلام عنها وطرق سداد الفاتورة إلكترونياً

دفع فاتورة التليفون الأرضي ، في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصر والعالم كله ألا وهي أزمة كورونا، وللحد من انتشار الوباء فقد قررت الشركة المصرية للاتصالات بعمل النظام الإلكتروني للدفع، والاستعلام عن الفاتورة من المنزل، وهذا حرص شديد من الشركة المصرية للاتصالات على الحد من انتشار الوباء وصحة وسلامة المواطنين.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

قد أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل إلى جميع عملائها بضرورة دفع فاتورة شهر أبريل حرصاً منها على استمرار عمل الهواتف وعدم توقف شبكة الإنترنت عن العملاء.

طرق سداد الفاتورة إلكترونياً

يمكن للمواطنين سداد الفاتورة إلكترونياً عن طرق مختلفة على حسب التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، منهم من يقوم بالسداد في أول الشهر، ومنهم في منتصفه، ومنهم في آخره، ويوجد أيضاً السداد الشهري، أو السنوي، أو الربع سنوي، فلكل عميل طريقة السداد الخاصة به، ولكي يتم سداد الفاتورة للتليفون الأرضي إلكترونياً ومن المنزل يجب إتباع الخطوات الآتية: