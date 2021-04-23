هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت، لتحسين وضع المعيشة الخاصه بهم، لذلك في هذا المقال سوف نسرد لكم خطوات سهلة وبسيطة حتي تضمن الأشتراك في هذه المسابقة كما أننا سوف نضع لكم بعض النصائح التي تجعلك الأقرب لكسب هذه المسابقة التي تقدم من قناة (ام بي سي)، ومن الجدير بالذكر أن مسابقة الحلم وضعت الجائزة النقدية 500,000$ في شهر رمضان المبارك، والذي يغير مسار حياة الفائز بتحقيق جميع أحلامه، لذلك سوف نسرد لكم في السطور التالية أرقام الأشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت

في الحقيقه يحق لأي مشترك أرسال رسائل إلي الارقام التي سوف نضعها لكم في السطور التالية ولكن من أهم النصائح التي يجب علينا تذكيركم بها هو كتابة كلمة (حلم) في رسالة أو dream

رقم الاشتراك في مسابقة دريم في المملكة العربية السعودية هو 650444 بينما رقم الاشتراك من دولة مصر هو 95458 رقم الاشتراك من دولة الامارات هو 3636

كانت هذه هي الارقام التي يتم الاشتراك من خلالها في مسابقة الحلم، ومن الجدير بالذكر أن مسابقة الحلم 2021 تسمح بـ الاشتراك في فترة المسابقة من جميع أنحاء العالم والإجابة على سؤال واحد على الأقل لتفعيل الاشتراك والمشاركة في مسابقات يانصيب الحلم على الفور ، بشرط أن يكون الاشتراك بالرقم صالحًا لموسم المسابقة بالكامل ، مما يعني أن المشترك يأخذ المشاركة في جميع اليانصيب بمجرد التسجيل لأول مرة من خلال أرقام مسابقة الحلم – من خلال تقديم الإجابة الصحيحة لسؤال واحد. من ناحية أخرى ، يمكن للمشاركين السابقين تفعيل فرص الفوز عن طريق إرسال رسالة بين قبل كل سحب والسحب التالي ، مع حق كل مشارك في التقدم في نظام الفئة بناءً على عدد النقاط التي تم جمعها من خلال الإجابة على الأسئلة اللاحقة. يمكنك التعرف على الإمكانيات والنقاط عن طريق تنزيل تطبيق الحلم المتوفر في المتاجر الإلكترونية.