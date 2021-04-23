هجوم صاروخي قرب مطار بغداد.. والهدف يبدو قوات أميركية

ذكر مسؤولو أمن عراقيون أن ما لا يقل عن 3 صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقال المسؤولون إن الصواريخ سقطت قرب منطقة المطار التي توجد بها قوات أميركية وإنه لم ترد تقارير عن خسائر مادية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الأمنية العراقية تقوم بحملة تفتيش عن المنصات التي تم إطلاق الصواريخ منها.

ولاحقا، ذكر مصدر أمني لـ"دوت الخليج" أن عراقي أصيب بجروح من جراء الهجوم على مطار بغداد.

وينحي المسؤولون الأميركيون باللوم على جماعات مسلحة تدعمها إيران في الهجمات الصاروخية المتكررة على منشآت أميركية في العراق، ومنها ما تقع قرب السفارة في بغداد.

وتطالب الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران بمغادرة جميع القوات الأجنبية، ومنها القوات الأميركية التي يقارب عددها 2500، واصفة وجودها بالاحتلال.

ولا يزال تحالف تقوده الولايات المتحدة، تشكل لقتال تنظيم داعش، متمركزا في العراق، إلى جانب مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي تعمل على تدريب قوات الأمن العراقية.