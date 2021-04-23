نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة الحماية الاجتماعية 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية تقديم راتب الحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة الحماية الاجتماعية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية حيث أعلن السيد الدكتور عدل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستطلق قريباً رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، هذا وسوف نتابع معكم أهم الأخبار والتفاصيل فيما يخص استمارة التقديم للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية 2021.

استمارة الحماية الاجتماعية

استمارة الحماية الاجتماعية 2021 ، وأوضح السيد الوزير عادل الركابي أنه وبعد استكمال كافة المتطلبات الخاصة بإطلاق الشمول برواتب الحماية الاجتماعية سيتم تفعيل رابط استمارة التقديم للشمول براتب الراعية الاجتماعية على الفور كما أكد سيادته الاجتماع المنعقد السبت المنقضي لهيئة الحماية الاجتماعية أن الوزارة قد انتهت من جميع التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الحماية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية.

وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2021 لأكثر من مليون و390 ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى اكثر من 204 مليار دينار عراقي، ودعي الدكتور عادل الركابي جميع الأسر المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية لمراجعة منافذ الصرف الآلي لاستلام الرواتب الخاصة بهم.

رابط الاستمارة الإلكترونية التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2021

وفي ذات الصدد أكد عادل الركابي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وضعت خطة محكمة وآلية دقيقة وواضحة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية، بهدف تلاشي لتلافي الأخطاء السابقة التي حصلت أثناء التقديم للشمول في عام 2016 مشيرا أن الوزارة حسمت بحدود 43 ألف اسره ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية.

هذا وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل فيما يخص إطلاق رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 للتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية بجميع محافظات العراق، وسوف نرفق لكم هذا الرابط فور توفره على الفور وذلك من خلال تحديث لهذه الصفحة، تابعوا معنا.