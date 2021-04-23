تردد قناة الملاعب السودانية الرياضية 2021 علي النايل وعرب سات

تردد قناة الملاعب السودانية ، تعد قناة الملاعب السودانية الرياضية ضمن القنوات المشهورة في دولة السودان، التي تقوم ببث اهم الأخبار والبرامج المتعلقة بكل أنواع الرياضة بالأخص كرة القدم، فلها شعبية هائلة وجمهور عريق، فتقوم الملاعب الرياضية بتغطية جميع الأحداث الخاصة بالماتشات وأخبار اللاعبين، وتحتل قناة الملاعب مكانة عالية في بلدها وتصنف ضمن افضل القنوات الرياضية، وفي بداية العام الجديد قامت وسائل الإعلام بالإعلان عن ضرورة تنزيل السودان سبورت بالترددات الجديدة، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم آخر التجديدات كما أننا سنوفر لك تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية، حتي تستطيع تنزيل القناة علي القمر الصناعي سواء كان النايل سات أو عرب سات، فكل ما ستحتاج إليه فقط هو تردد قناة الملاعب السودانية.

تردد قناة الملاعب السودانية

تعتبر قناة الملاعب السودانية الرياضية تابعة لشركة تاسيتي في دولة السودان، حيث أنها تقوم ببث الدوري السوداني والمباريات المهمة، كما أنها يطلق عليها قناة السودان سبورت ولها حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر، لكي تساعد متابعيها في معرفة ومتابعة جميع الأحداث في أي وقت.

التردد: 12520.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 12523.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قم بالدخول علي كلمة “menu” الموجودة بالريموت. قم بالضغط واختيار “التركيب اليدوي” من القائمة الرئيسية. ستظهر لك نافذة قم بإدخال القمر الصناعي. بعدها ادخل باقي البيانات مثل التردد ومعدل الترميز كما ذكرنا بالأعلى. قم بالنقر علي كلمة “بحث”. بعد انتهاء عملية البحث اضغط “حفظ التغييرات”، والآن قمت بتنزيل تردد قناة الملاعب السودانية علي الرسيفر بنجاح.

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