احصل علي التمويل بضمان العقار من الراجحي بكل سهوله في دقائق

التمويل بضمان العقار من اهم التمويلات التي اطلقها مصرف الراجحي والذي اعلن عنه المصرف عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمكن لأي مواطن سعودي بالحصول عليه، كما تسال المواطنين عن العروض الحديثة أيضا التي اطلقها المصرف حديثا بالمملكة في عام 2021 مثل عروض الراجحي علي السيارات و برنامج شهر التمويل الجديد والذي يمكن للمواطنين أيضا بالحصول عليهم بكل سهوله الكترونيا بالمملكة، وسوف نقوم الآن ومن خلال هذه المقالة بشرح التمويل بالتفصيل واهم خصائصه ومميزاته وكيفيه الحصول عليه الكترونيا.

التمويل بضمان العقار من الراجحي

اعلن الراجحي عن التمويل العقاري والذي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها والذي يمكن الحصول عليه بضمان العقار الذي تمتلكه والذي يحسب قيمه التمويل فيه إلي قيمه العقار المملوك والمحدد مسبقا مضافه إلي قيمه الأقساط الشهرية، كما اعلن المصرف علي أن التمويل متاح للسعوديين فقط ويمكن اخذذ الدخول الأخري باعتبارها حد تمويلي يصل إلي 50% من قيمه تلك الدخول كما اعلن المصرف أيضا عن الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي لمواطن القطاع الحكومي إما القطاع الخاص يجب أن يكون الحد الأدنى من الراتب 7500 ريال.

مميزات التمويل العقاري

اعلن المصرف عن المميزات والخصائص الخاصة بالتمويل العقاري والتي تميزه عن غيره من التمويلات بالمملكة والتي سوف نشرحها لكم من خلال الأتي:

حدود تمويليه مرتفعه بحيث التمويل يبدأ من 50000 ريال ويصل إلي 3000000 ريال سعودي وذلك للمواطنين أصحاب الرواتب الثابتة وصاحب الوحدة المنزلية.

نسبه التمويل إلي قيمه العقار والذي يحصل المواطن علي التمويل وتصل مسبته إلي 70% من قيمه العقار و 60% من قيمه الأراضي إذا كانت العقار ارض.

تامين تكافلي علي الحياه في حاله العجز آو الوفاة لا قدر الله والتي تمنح لأسرته وتصل إلي 500000 ريال بالإضافة إلي إرجاع الجثمان لدولته في حاله الوفاة الخارجية.

فترات سداد مرنه ومريحه تصل إلي 240 شهر وبأرباح منخفضه وتوفير الخيارات للسداد المبكر.

سهوله التمويل والاعتماد علي الحلول التي تناسب المواطن.

الحصول علي التمويل بضمان العقار

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل وذلك إما عن طريق الذهاب إلي احد فروع المصرف الموجودة بالمملكة أو التقديم الكترونيا وذلك عن طريق الخطوات الأتية: