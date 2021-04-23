ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021 أهمها إرسال عدد ضخم من الصور مرة واحدة

ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021 نقدمه لكم، حيث أنتشر الأن نوع أخر من الواتس أب غير الواتس أب العادي هو واتساب الذهبي، كمان أن مميزات واتساب الذهبي تفوق مميزات الواتس أب العادي بالكثير من الإمكانيات مثل ميزة رؤية الرسائل المحذوفة وخاصية الأمان ويمكنك أيضا إرسال مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 30 ثانية. ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021 يمكنك أن تختفي أنك متصل الأن.

تستطيع أيضًا إخفاء أنك قد رأيت حالة أحد اصدقائك.

يمكنك عدم إظهار أنك تكتب الأن، أو أنك رأيت الرسالة أو استمعت الي الرسائل الصوتية.

أيضًا يمكنك إخفاء أن الرسالة قد وصلت لك (علامة الصح الثنائية).

إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي.

يمكنك أن تحمل جميع الحالات التي يقوم أصدقاءك بتنزيلها وحفظها على جهازك.

يمكنك واتس أب الذهبي من تشغيل أكثر من رقم وليس رقم واحد فقط على نفس التطبيق.

أمن ويحمي رسائلك. مميزات واتساب الذهبي جولد يمكنك من قطع النت عنه متي تريد ذلك ولا يؤثر ذلك على باقي التطبيقات.

يوجد به الكثير من الثيمات التي تمكنك من تغيير شكل ولون الواتس أب كما تحب لتتمتع به.

يمكنك في المجموعات عرض رسائل شخص معين منفصلة عن باقي الرسائل.

يمكنك أن تمنع الناس من الاتصال بك أو إضافتك الي مجموعات بغير موافقتك.

تستطيع إنشاء كلمة مرور لقفل التطبيق ولا تحتاج لتطبيق أخر لقفل الواتس أب، كما يمكنك أخفاء بعض المحادثات وعدم إظهارها مثل باقي المحادثات وإنشاء كلمات مرور لها أيضًا.

يجعلك قادر على إرسال أكثر من عشر وصور.

إرسال مقاطع صوتية بحجم كبير بلا قيود.

يرسل لك التنبيهات إذا قام أحدهم بتغيير صورته على الواتس أب أو قام بتنزيل حالة جديدة.

لا يوجد به إعلانات.

تستطيع إنشاء رسالة مجدولة الي الجميع في حالة كنت غير متصل. ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021مميزات واتساب الذهبي جولد الوسوم

ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021 نقدمه لكم، حيث أنتشر الأن نوع أخر من الواتس أب غير الواتس أب العادي هو واتساب الذهبي، كمان أن مميزات واتساب الذهبي تفوق مميزات الواتس أب العادي بالكثير من الإمكانيات مثل ميزة رؤية الرسائل المحذوفة وخاصية الأمان ويمكنك أيضا إرسال مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 30 ثانية. ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021 يمكنك أن تختفي أنك متصل الأن.

تستطيع أيضًا إخفاء أنك قد رأيت حالة أحد اصدقائك.

يمكنك عدم إظهار أنك تكتب الأن، أو أنك رأيت الرسالة أو استمعت الي الرسائل الصوتية.

أيضًا يمكنك إخفاء أن الرسالة قد وصلت لك (علامة الصح الثنائية).

إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي.

يمكنك أن تحمل جميع الحالات التي يقوم أصدقاءك بتنزيلها وحفظها على جهازك.

يمكنك واتس أب الذهبي من تشغيل أكثر من رقم وليس رقم واحد فقط على نفس التطبيق.

أمن ويحمي رسائلك. مميزات واتساب الذهبي جولد يمكنك من قطع النت عنه متي تريد ذلك ولا يؤثر ذلك على باقي التطبيقات.

يوجد به الكثير من الثيمات التي تمكنك من تغيير شكل ولون الواتس أب كما تحب لتتمتع به.

يمكنك في المجموعات عرض رسائل شخص معين منفصلة عن باقي الرسائل.

يمكنك أن تمنع الناس من الاتصال بك أو إضافتك الي مجموعات بغير موافقتك.

تستطيع إنشاء كلمة مرور لقفل التطبيق ولا تحتاج لتطبيق أخر لقفل الواتس أب، كما يمكنك أخفاء بعض المحادثات وعدم إظهارها مثل باقي المحادثات وإنشاء كلمات مرور لها أيضًا.

يجعلك قادر على إرسال أكثر من عشر وصور.

إرسال مقاطع صوتية بحجم كبير بلا قيود.

يرسل لك التنبيهات إذا قام أحدهم بتغيير صورته على الواتس أب أو قام بتنزيل حالة جديدة.

لا يوجد به إعلانات.

تستطيع إنشاء رسالة مجدولة الي الجميع في حالة كنت غير متصل. ما يميز whatsapp gold واتساب الذهبي 2021مميزات واتساب الذهبي جولد

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