اعتراض طائرتين مسيرتين ومفخختين أطلقهما الحوثيون جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - وأشار التحالف فى بيان له، إلى أن الطائرة الأولى أطلقت على المناطق الجنوبية للملكة، فيما أكد أن المسيرة الثانية أطلقت بالتحديد تجاه منطقة خميس مشيط.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.

وأوضح التحالف أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.