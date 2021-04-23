نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة

نتابع معكم ظهور نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 ، وذلك بعد انتهاء جميع طلبة المرحلة الابتدائية من أداء الاختبارات النهائية والتي انطلقت في الأول من شهر رمضان المبارك، يترقب الجميع النتائج عبر نظام نور برقم الهوية، ويُعتبر نظام نور أحد أهم المنصات الإلكترونية التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم بالسعودية ويأتي ذلك استكمالاً لمنظومة التعليم عن بُعد التي تتجه إليها البلاد حرصاً منها على سلامة الطلاب والمعلمين ضد فيروس كورونا والتي تشمل نظام نور ومنصة مدرستي والعديد من المنصات الأخرى، لذا نتابع معكم النتيجة وأيضاً رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 للطلاب.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

اتبعت البلاد نظام التعليم عن بُعد للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكان لابد من استخدام المواقع والمنصات الإلكترونية لتفعيل هذه المنظومة، فأنشأت وزارة التعليم نظام نور ومنصة مدرستي، وكان لهما عظيم الأثر في إنجاح منظومة التعليم عن بُعد، حيث تم استخدامهما أثناء الدراسة حيث تسمح منصة مدرستي بمتابعة كافة الدروس والحصص التعليمية وتستخدم المنصات أيضاً أثناء الامتحانات، حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونياً، ويُذكر أن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور 1442 برقم الهوية من أكثر ما يشغل الطلاب وأولياء الأمور حالياً.

يُقدم نظام نور الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتائج والتسجيل للمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على أداء أولادهم، ويقدم بعض الخدمات أيضاً للمعلمين والمعلمات، وبعد الانتهاء من الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية يترقب الجميع موعد صدور النتائج والتي يمكن الاستعلام عنها عن طريق نظام نور برقم الهوية.

أكدت بعض المصادر الموثوقة أن وزارة التعليم السعودية ستُعلن عن نتائج المرحلة الابتدائية يوم العاشر من رمضان عبر نظام نور، والجميع الآن في حالة ترقب وانتظار، ويمكنك الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور باتباع الخطوات الآتية.