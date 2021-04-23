الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث يعد نظام نور التعليمي هو الموقع المخصص لعرض نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية بدءا من الروضة مرورا بالابتدائية والمتوسطة وصولا بالثانوية كلها بشكل إلكتروني سهل وسريع، لذا سنحاول معكم شرح خطوات استخراج نتائج الطلاب من موقع نور التعليمي بأكثر من طريقة كي تتمكن من معرفة نتيجتك أو إذا كنت ولي أمر تتمكن من معرفة نتيجة ابنك او بنتك وذلك من خلال الدخول علي رابط مباشر لعرض النتائج.

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية من الأبناء والإباء عن رابط نظام نور للاستعلام عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1442 برقم الهوية، حيث يتمكن جميع الأسر الدخول إلى نظام نور والتعرف علي النتائج من خلال اتباع خطوات بسيطة كالتالي:

الولوج إلي موقع نظام نور التعليمي .

. النقر اسفل الصفحة علي جملة”هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

القيام بتسجيل رقم الهوية في الخانة المخصصة لها.

كتابة رمز التحقق كما في الصورة.

النقر علي كلمة”التالي”.

بعده ستتمكن من معرفة النتيجة الخاصة بك أو بالطالب أو الطالبة.

الدخول علي رابط نظام نور التعليمي .

. تسجيل اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور.

تسجيل رمز التحقق المرئي.

الضغط علي تسجيل الدخول.

تحديد الإدارة التعليمية التابع لها.

تحديد المدرسة والصف الدراسي.

ومنها الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني.

يمكنكم الوصول إلي الشهادات برقم الهوية أيضاً من خلال الدخول على محرك البحث جوجل وكتابة “شهادة الطلاب برقم الهوية” ثم البحث كتابة “رقم الهوية ورمز التحقق” والنقر علي كلمة “بحث” ستظهر إليكم مباشرةً نتائج الطالب أو الطالبة وذلك حسب وضع رقم الهوية الخاص بولي أمر الطالب.

بحسب ما تم ذكره أن نتائج الفصل الدراسي الثاني وخاصة للمرحلة الابتدائية قد اعتمدت النتيجة من قبل المسؤولين في وزارة التعليم السعودية وشهدت نسب النجاح تفوق كبير للطلاب والطالبات للعام الدراسي المنقضي 1442.

حيث يتميز نظام نور التعليمي بالعديد من المزايا التي تخدم كافة الأسر السعودية بداية من سهولة التعامل مع النظام التعليمي حيث أن هذا النظام من الأنظمة المتكاملة التي تشير دائما إلي النظرة المستقبلية للنهوض بالعمليات التعليمية من خلال الخدمات الإلكترونية، حيث يرأى المتخصصون أن نسبة الخطأ في نظام نور تكاد تكون معدومة تمام.

تنبيه هام: حرصا منا علي مساعدة الطلاب والطلاب سنحاول جاهدين مساعدتكم في الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور الفصل الدراسي الثاني 1442 الابتدائية والروضات، اكتب لنا في التعليقات.