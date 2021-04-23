موعد نتائج الطلاب على نظام نور noor.moe.gov.sa ابتدائي وخطوات استخراج أرقام الطلاب

موعد نتائج الطلاب على نظام نور الذي بدأ البحث يتنامى عليه ابتداء من الخميس 22 أبريل 2021 العاشر من رمضان، وهو يوم انتهاء الاختبارات النهائية 1442 على منصة مدرستي الإلكترونية، ويتابع طالب ابتدائي في المدارس السعودية الدخول على رابط نظام نور التعليمي بحساب ولي الأمر أو عبر منصة مدرستي بحساب الطالب، تابعنا وتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية على رابط نور المركزي.

موفع وزارة التربية والتعليم

انتهاء الاختبارات النهائية بالمرحلة الابتدائية

حسب التقويم الجديد لمواعيد الاختبارات النهائية والدروس اليومية للطلاب في مدارس المملكة تم انتهاء الاختبارات النهائية لطلاب ابتدائي 1442 للفصل الدراسي الثاني، من الثالث وحتى السادس الابتدائي بالعاشر من رمضان، وبما إن معلمي الوزارة يقوموا بتصحيح المواد فور أن يتم أداء الاختبارات فيها يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج في وقت قريب، ويكون عمل المعلم كبير ومتشابك لإعلان نتائج الطلاب والذي يتم في الخطوات التالية:

يقوم المعلم بتصحيح درجات الطالب في الاختبارات على منصة مدرستي.

يتم رفع درجات الفصل الذي قام بها على مدار الفصل الدراسي الثاني.

يقوم بإضافة درجات الأنشطة والواجبات اليومية والحضور ومشاركة الطالب بالفصل.

يتم جمع كل درجات الطالب ويقوم المعلم برفعها على رابط نور المركزي من حساب المعلم.

موعد نتائج الطلاب على رابط نظام نور المركزي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الكشف عن نتائج الطلاب بجميع المراحل حسب سير الاختبارات، حيث يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية فور الانتهاء من أعمال النتائج من السادة المعلمين وتنزيلها بشكل كامل على الرابط المركزي، والذي يتم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بينما يتم الإعلان عن نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية بأسبوع واحد.

يقوم الطالب بالدخول على رابط نتائج نظام نور. يتم كتابة اسم الطالب. يقوم الطالب بكتابة الرقم السري ورمز التحقق ثم يقوم بتسجيل الدخول. يتم اختيار السنة الدراسية. يقوم بإضافة اسم الإدارة التعليمية واسم المحافظة واسم المدرسة التابع لها. يتم التأكد من البيانات الشخصية كاملة. يقوم باختيار ايقونة “التالي”. تظهر للمستخدم التقارير الفصلية والنتائج بالتفصيل. يتم طباعة شهادة الطالب.

خطوات استخراج نتائج المرحلة الابتدائية على نظام نور