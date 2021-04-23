البرازيل تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 380 ألفا لقوا حتفهم فى البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وهى ثانى أعلى حصيلة فى العالم بعد الولايات المتحدة. وسجلت البرازيل إجمالى إصابات بكورونا بلغ أكثر من 14 مليونا و167 ألف إصابة.

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