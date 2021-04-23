جدة - نرمين السيد - وأضافت أن ذلك سيدفع بالهند إلى قائمة السفر الحمراء البريطانية اعتبارا من صباح يوم الجمعة. وأعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، الاثنين الماضى، أن الهند ستضاف إلى القائمة الحمراء وهو ما يعنى أن المسافرين القادمين منها سيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحى الفندقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تدرج القادمين من الهند على القائمة الحمراء بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.