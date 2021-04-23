موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه القادمة السبت والقنوات الناقلة وتشكيل الهلال المتوقع

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه، يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، أحداث اللقاء المرتقب والذي يجمع بين الفريقين الكبيرين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، وكان الفريقين قد التقيا في مباراة الذهاب، واستطاع الموج الأزرق الفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد ليتربع على قمة المجموعة منفرداً، حيث أن الموج الأزرق يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويرغب في الوصول إلى النقطة العاشرة وضمان التأهل رسمياً للأدوار العليا، وفي المقابل يدخل استقلال دوشنبه للثأر من هزيمة مباراة الذهاب، والعودة للمنافسة على قمة المجموعة، حيث أنه يدخل اللقاء وفي رصيده 4 نقاط بعد هزيمته أمام الهلال الجولة الماضية، ويحتل استقلال دوشنبه المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادل وهزيمة،

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، اللقاء المنتظر يوم السبت القادم الموافق 24 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم.

الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:- ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد البريك – جانغ هيون سو.

خط الوسط الدفاعي:- محمد كنو – عبد الله عطيف.

الوسط الهجومي:- أندري كاريلو – لوسيانو فييتو – سالم الدوسري.

خط الهجوم:- بافيتيمبي جوميز.

تنقل مباريات بطولة دوري أبطال أسيا عبر منصة GSA live الإلكترونية.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “عبد الله الحربي”.

المباراة الهلال – دوشنبه البطولة دوري أبطال أسيا – الجولة الرابعة الموعد والتوقيت السبت 24 أبريل – الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” القنوات الناقلة منصة GSA live

تشكيل الهلال المتوقع أمام استقلال دوشنبهالقنوات الناقلة ومعلق المباراةبطاقة مباراة الهلال ضد دوشنبه