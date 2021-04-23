استعلم عن مواعيد إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الضمان الاجتماعي

نعرض لكم طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة برقم الطلب بشكل إلكتروني وبكل سهولة، حيث يترقبها الكثير من المستفيدين من الدعم بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة من البرامج الخاصة بتقديم مساعدات اجتماعية الأسر والأفراد الأكثر احتياجات بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالاهتمام والعناية والفقراء والعمل على للنهوض بمعيشة الأفراد حرصا على كرامتهم حتى لا يقعوا في دائرة الفقرة والعوز والاحتياج، وتنفيذًا لذلك تعمل السلطات في المملكة تحت إشراف سمو الأمير محمد بن سلمان على تقديم عدة برامج اجتماعية كل منها تقدم لفئة وشريحة محددة بعينها، وعلى سبيل المثال من البرامج التي تقدمها المملكة حساب مواطن المكرمة الملكية والمساعدة المقطوعة، والمساعدة المقطوعة هي موضع حديثنا.

المساعدة المقطوعة هي أحد البرامج التي تقدمها المملكة للأسر والأفراد أصحاب الدخول الضعيفة والمعدومة، وتقدم لفئات بعينها وتقدم هذه المنحة بشكل سنوي ويتم إيداعها في صورة مبلغ من المال في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين وقت الصرف ، ويحين في تلك الأيام من العام ميعاد صرف المساعدة المقطوعة وهذا ما دفع المستفيدين للسؤال عن الميعاد المحدد وإيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بهم، خاصة بعد الدخول في شهر رمضان رغبة منهم في توفير مستلزماتهم الأساسية الخاصة بشهر رمضان ومن بعده العبد من أجل إدخال السرور والفرحة على أنفسهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

يمكن الآن الاستعلام عن مواعيد الصرف الخاصة بالمساعدة المقطوعة من خلال الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية وتسجيل الدخول وكتابة رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد، ومنها سوف تكون متاحة أمامك كافة الإجابات التي تحتاج إليها.