طريقة الحصول على ماء زمزم بنده من جميع أنحاء المملكة، أعاد مشروع سقيا زمزم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على ماء زمزم الشهر الماضي بعد توقف دام لمدة عام، وحرص القائمين على المشروع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويذكر أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 9:00 مساءاً جميعا أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، وقد بلغ سعر العبوة الواحدة من ماء زمزم 5.50 ريال شامل الضريبة المضافة.

طريقة الحصول على ماء زمزم بنده

أطلقت الحكومة السعودية ماء زمزم بنده لتوفير احتياجات كافة المواطنين من الماء، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، وقد أعلنت منصة هناك عن طريقة الحصول على ماء زمزم بنده بخطوات بسيطة لتصلك إلى المنزل، وذلك كالتالي:

الدخول إلى موقع منصة هناك الإلكتروني.

تسجيل الطلب الخاص بكمية الماء التي ترغب فيها.

قم بتأكيد الطلب ليصلك الماء في أقرب وقت.

ومن الجدير بالذكر أن ماء زمزم يمكن الحصول عليه من إحدى فروع أسواق بنده المتواجدة في كافة أنحاء المملكة.

مشروع سقيا زمزم في رمضان

مشروع سقيا زمزم في رمضان، أعلنت اللجنة الإشرافية لمشروع سقيا زمزم أنها تعمل على قدم وساق لتوفير الطلبات المتزايدة خلال شهر رمضان على ماء زمزم، وذلك بعد أن قامت بتجهيز 4 خطوط إنتاج بواقع 200000 عبوة في اليوم، وأوضحت أنه يمكن الحصول على مياه زمزم عبر المقر الرئيسي للمشروع، أو المتاجر المتعاقدة مع المقر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك تطبيق إرواء، حيث سيقوم المقر بتزويد المتاجر بما يزيد عن 5 مليون عبوة سعة كل منها 5 لتر، وذلك لسد حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك من الطلب على ماء زمزم.