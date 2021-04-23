نتائج نظام نور التعليمي NOOR استعلام نتيجة الطلاب المرحلة الابتدائية 1442

نظام نور التعليمي NOOR أحد الأنظمة التعليمية الحديثة التي ربطت ما بين أسس التعليم وتنمية مهارات الطفل، ولتلك المنظمة منصة إلكترونية يمكن من خلالها أن يقوم الطالب بمتابعة المناهج الدراسية، بالإضافة إلى توفير خدمة الاستعلام عن نتائج الفصول الدراسية، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الآن ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، حيث يمكن الاستعلام عن تلك النتائج بسهولة من خلال رقم الهوية للطالب.

خدمات نظام نور التعليمي

يوفر نظام نور بالمملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من أهم الخدمات للطلاب ولأولياء الأمور وللمعلمين أيضا، وتتمثل تلك الخدمات في:

يمكن للطالب الحصول على طبعة من الشهادات الدراسية والنتائج المختلفة للامتحانات.

إمكانية تقديم ولي الأمر على المرحلة الابتدائية أو رياض الأطفال للطفل من خلال المنصة الإلكترونية لنظام نور برقم الهوية.

توفير حلقة وصل بين الطالب وولي الأمر والمعلم، مما ساعد على تطور المنظومة التعليمية وحصول الطالب على اكبر قدر من الاستفادة والتحصيل الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442

أصبح لولي الأمر الحق في الاستعلام عن نتائج أبنائه من خلال تسجيله حساب شخصي عبر منصة نظام نور التعليمي، ويمكننا توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 من خلال الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الدخول على الرابط المباشر الخاص بموقع “نظام نور التعليمي” من هنا.

الخطوة الثانية: قم بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة السر التي قمت بتحديدها من قبل عند عملك الحساب لأول مرة.

الخطوة الثالثة: قم بالدخول على “نتائج الفصل الدراسي الثاني” على حسب المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

الخطوة الرابعة: قم بكتابة رقم الهوية، ثم اضغط على كلمة “الاستعلام”.

وبذلك سيظهر لك مباشرة نتائج الاستعلام عن نتائج الفضل الدراسي الثاني للمرحلة الدراسية لعام 1442/2021، وسيظهر لك البيانات الكاملة والتفصيلية لدرجات الطالب في المواد الدراسية.