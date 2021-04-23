رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية

نقدم لكم رابط نظام نور الإلكتروني الوذي يمكن من خلال معرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة، والتي يترقبها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور منذ بدء الاختبارات النهائية والتي بدأت مع بداية شهر رمضان الكريم بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على التعليم الإلكتروني بشكل واسع وكبير جدًا في النظام التعلمي وذلك للحد من التجمعات والتحديات التي تحدث في المدارس والفصول بشكل خاص وحرصا منها على صحة الطلاق والمعلمين من تفشي الوباء بينهم.

نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب

وتحاول الحكومة في المملكة تطبيق التكنولوجيا والنظام الإلكتروني في كافة المجالات الحياتية والحكومية حيث تريد السلطات في المملكة تحقيق رؤية ٢٠٢٠ من تطبيق التعاملات الرقمية والإلكترونية في كافة مجالات الحياة، وقامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتبر بديلا سالما وأكثر أمان للطلاب وجميع المواطنين.

كما يمكنك من خلال موقع نظام نور الإلكتروني معرفة نتائج الطلاب والتي سوف يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة نظام نور الإلكترونية

تسجيل دخول الطالب أو اختبار تسجيل ولى الأمر.

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

أدخل أسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

اضغط إظهار النتيجة.

ومن ثم سيكون النتيجة الخاصة بالطالب ظاهرة أمامك على الشاشة.

ومن الجدير ذكره أن الطلاب قد قاموا لأداء الاختبارات النهائية من خلال منصة مدرستي التعليمية ويتم ظهور النتيجة عبر نظام نور قريباً.

كما يمكن الآن لجميع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم المستجدين في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور، وذلك من خلال تسجيل الدخول على الرابط وإدخال بيانات الطفل والقيام بالضغط على أيقونة تسجيل طالب مستجد.