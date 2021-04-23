نظام نور بالهوية فقط استعلام نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية Eduwave system

نتائج نظام نور 1442 يبحث جميع الطلاب الآن عن نتائج الفصل الدراسي الثاني بعد انتهائهم من أداء الامتحانات عبر منصة البحث جوجل، حيث من المنتظر الإعلان قريباً عن موعد ظهور النتائج عبر منصة نظام نور، حيث يمكن لولي الأمر الآن التسجيل في المنصة بعد استيفاء الشروط والبحث والاستعلام عن النتائج بشكل مفصل إلكترونيا، كما يمكنه طباعة بيانات الطالب ودرجاته أيضا، ولذلك سنوضح لكم من خلال مقالنا موعد الإعلان عن النتائج وكيفية التسجيل بالمنصة إلكترونيا.

شروط التسجيل في نظام نور

هناك عدة شروط تم وضعها بنظام نور التعليمي المركزي من أجل أحقية التسجيل فيه لولي الأمر، وتتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية:

يجب أن يكون أولياء الأمور المتقدمين لعمل حساب قاموا بالتسجيل من قبل بروضة أطفال لأحد أبنائهم.

تقديم “الشهادة النمائية” الخاصة بالطفل.

تقديم شهادة معتمدة للطفل من قبل روضة الأطفال.

تقديم “شهادة المهارات النمائية” في حالة دراسة الطفل بأي روضة أجنبية.

تقديم “أمر توصية للطفل” والذي يتم الحصول عليه من قبل “الملحق الثقافي” بالسعودية.

فوائد إنشاء حساب بنظام نور NOOR

هناك الكثير من المزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال إنشاء حساب جديد بـ نظام نور التعليمي، ومن أهمها: