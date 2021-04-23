تعرف على تفاصيل اسماء رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية بالعراق 2021 هي أحد أهم المساعدات المالية التي تقدم الحومة العراقية لمواطنيها، حيث تصل تلك المعونة مليون ومائتي ألف مواطن (115340 أسرة)، مما يجعلها من أفضل الحلول لرفع المستوى المعيشي لبعض المواطنين، حيث تساهم تلك الإعانات الاجتماعية في تحسين الدخل للأسرة.

رواتب الرعاية الاجتماعية 2021 بالعراق

الاهتمام بالجانب المعيشي والاجتماعي للشعب يعمل على استقراره واستمرار حركة العمل والإنتاج، ولذلك حرصت الحكومة العراقية على توفير معونة مالية (مبالغ الرعاية الاجتماعية) التي يتمكن المواطن من خلالها من سد احتياجاته الأساسية، حيث وصلت إجمالي قيمة تلك الإعانة إلى مليار و400 مليون دينار.

أسماء المشمولين بالرواتب 2021

وفرت الحكومة العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2021 بالعراق، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لـ “وزارة العمل والشئون الاجتماعية” من خلال البحث عنها عبر محرك البحث أو من خلال الدخول على الرابط المباشر من هنا.

ولقد تم الإعلان مؤخرا عن جميع الأسماء المشمولة في صرف الرعاية الاجتماعية 2021في بغداد، حيث شمل ذلك الإعلان (ميسان – ديالي – محافظة أربيل)، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة التجهيز لصرف الدفعة القادمة من منحة الرعاية الاجتماعية بالعراق.

طريقة صرف مبلغ الرعاية الاجتماعية 2021 بالعراق

لقد سهلت الحكومة العراقية طريقة الحصول على مبلغ منحة الرعاية الاجتماعية لعام 2021، حيث يتم استلام فيزا ماستر كارد تمكن المواطن من صرف الراتب المالي المحدد له، أما بالنسبة للأشخاص الغير ممتلكين لأي فيزا كارد فيتم صرف لهم مبالغ الرعاية الاجتماعية يدوياً، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط في المواطن.

وفي حالة عجز المواطن وعدم قدرته على الحضور يتم تحديد شخص معين لاستلام المبلغ بشرط إحضاره كل الأوراق الرسمية التي تفيد بسماح المواطن لصرف مبلغ الرعاية الاجتماعية له.