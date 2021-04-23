موعد صرف معونة رمضان 1442 “المكرمة الملكية” بأمر من الملك سلمان ومن هم المستحقين للصرف

يعتبر شهر رمضان شهر الخير و الكرم على الجميع، وفي هذا الشهر يُطلق خادم الحرمين الشريفين لمواطني المملكة صرف معونة رمضان 1442 حيث أن المعونات والمبادرات تساعدهم على تلبية احتياجاتهم وكفايتهم شر السؤال في هذا الشهر الفضيل، وتُصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الإجتماعي لمساعدتهم على قضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم، وقد جاء الأمر الملكي صباح اليوم بتاريخ الثامن من رمضان 1442 بصرف المعونة بقيمة 1000 ريال للمستفيد و 500 ريال لكل تابع معه، ويأتي ذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صدر الأمر الملكي بصرف معونة رمضان 1442 وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم تحديد قيمته كل عام بحسب قانون رسمي يصدره خادم الحرمين الشريفين، و تُصرف للأسر الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم، وتقدر هذا العام بنحو 1.9 مليار ريال سعودي لعدد كبير من الأسر والمواطنين من مستحقي الضمان الإجتماعي في جميع أنحاء المملكة وذلك لمساعدة ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجاً ومساعدتهم على الالتزام بمتطلباتهم المالية المختلفة.

ويجب العلم أن مستحقي المعونة هم المستفيدين من مبالغ المعاشات الضمانية، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لهم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، ولقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي سيحصل على معونة رمضان 1442، وعلى من يستوفي الشروط الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية للتقديم، وتختلف المعونة على حسب عدد أفراد الأسرة وذلك بواقع مبلغ محدد لكل فرد حيث يحصل كل فرد أساسي أي رب الأسرة علي 1000ريال سعودي أما كل تابع فيحصل علي 500 ريال سعودي.