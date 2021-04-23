إبراهيموفيتش وميلان الإيطالي.. "الرحلة لم تنته بعد"

أعلن ميلان ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيبلغ 40 عاماً في أكتوبر المقبل، لمدة عام وتحديداً حتى 2022.

وأفاد النادي اللومباردي في بيان: "بعدما سجل 84 هدفاً في 130 مباراة مع روسونيري، سيتابع المهاجم السويدي ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل أيضاً".

وأضاف "نادي ميلان هو الفريق الذي لعب في صفوفه إبراهيموفيتش أكبر عدد من المباريات في إيطاليا".

وعاد "إبرا" إلى ميلان في يناير 2020، للالتحاق بصفوف نادٍ سبق له أن دافع عن ألوانه بين عامي 2010 و2012، وساهم في فوزه بلقب الدوري للمرة الـ 18 والاخيرة في تاريخه في عام 2011.

كما نجح المهاجم السويدي هذ الموسم في إعادة نادي مدينة ميلانو إلى ساحة المنافسة باحتلاله للمركز الثاني متأخراً بفارق 10 نقاط خلف "جاره" إنتر.

وقال المهاجم في حديث لقناة النادي: "أنا سعيد جداً. انتظرت هذا اليوم والآن لدي سنة إضافية وهذا الأهم بالنسبة لي".

وتابع: "لطالما قلت إن اللعب لميلان هو بمثابة التواجد في منزلي. أحب ما أشعر به في هذا النادي وكل العاملين هنا وزملائي والمدرب والأنصار الذين أفتقدهم في الملعب".

وأردف: "إنه بمثابة منزلي. إذا تمكنت من البقاء هنا طيلة حياتي سأفعل ذلك".

ويأمل ميلان أن يعود إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

واستعاد إبراهيموفيتش بريقه في ميلانو، حيث بات أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 15 هدفاً في 17 مباراة، علماً بأنه غاب لفترات عدة بسبب الإصابة وفيروس كورونا، آخرها غيابه عن مباراة الخسارة أمام ساسولو 1-2 الأربعاء.

كما تمكن إبراهيموفيتش في فبراير 2021 من تخطي حاجز الـ 500 هدف في مسيرته مع مختلف الأندية التي دافع عنها، وهي مالمو وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة الإسباني وميلان وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلس غالاكسي الأميركي.

وساهم تألق المهاجم العملاق السويدي في الـ "سيري أ" بعودته إلى صفوف منتخب بلاده في مارس الماضي بعد 5 أعوام من إعلان اعتزاله الدولي، وبعد 21 عاماً من مباراته الدولية الأولى.

ووضع إبراهيموفيتش خبرته داخل المستطيل الأخضر لمساعدة المواهب الشابة في الفريق، في خطوة جديدة في مسيرة هذا المهاجم الذي يشتهر بغروره، حيث كان في مارس الماضي نجم مهرجان سان ريمو للأغنية كما تم تجنيده في لومبارديا من أجل الترويج لحملة مكافحة فيروس كورونا.