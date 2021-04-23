طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2021 بمختلف المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

يترقب جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق ظهور النتائج لعام 2021، وذلك بعد أن انتهى الجميع من أداء الامتحانات، حيث أنهم في حالة قلق وتوتر وهم في انتظار ظهور النتائج ومعرفة المستوى التحصيلي للعام كله، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن هذه النتائج في جميع المحافظات العراقية، بغداد والكرخ والبصرة والرصافة وكربلاء، وجميع المحافظات، ومن الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن اقتراب ظهور نتائج الثالث متوسط، وسوف نتابع معكم فور ظهورها على الموقع الالكتروني.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق

يجب على الطلاب أو أولياء الأمور اتباع بعض الخطوات البسيطة للتعرف على نتيجة الثالث المتوسط بالعراق، وبالتالي يحصل على النتيجة بكل سهولة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وهذه الخطوات كما يلي:

أولاً الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

وبعد ذلك الضغط على الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول.

سيتطلب منكم إدخال بعض البيانات المهمة، يجب إدخالها بشكل صحيح في المربعات الخاصة بها.

من أهم البيانات الواجب إدخالها اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به والرمز المرئي.

ثم الضغط بعد ذلك على عرض نتيجة.

بعد ثواني قليلة سيتم نقلكم إلى صفحة أخرى بها تفاصيل النتيجة ودرجات الطلاب في جميع المواد.

نتائج الثالث المتوسط 2021 بالعراق

من المعتاد أن تقوم وزارة التربية والتعليم داخل العراق بالإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات ومختلف المدارس، وذلك لتسهيل الحصول على النتائج، وهناك بعض المواقع الالكترونية التي تقدم النتيجة برقم الجلوس فقط للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وسوف نتابع مع حضراتكم النتيجة من خلال موقعنا فور رفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة.