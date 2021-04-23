نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الترم الثاني 1442 لجميع المراحل الدراسية

نتائج نظام نور الترم الثاني ، يعد من أحد الأنظمة التي قامت بإصدارها وزارة التربية والتعليم السعودي لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج نظام النور الترم الثاني، وأصبح من أكثر المنصات بحثاً من قبلهم خلال هذا العام الدراسي ومن السهل عليهم أن يقوموا بالاستعلام عن نتائجهم عبر رقم الهوية الخاص سواء بالطلاب أولياء الأمور.

يضم نظام نور الكثير من المميزات التي جعلت منه أهم المنصات الالكترونية التي تساعد الطلاب أن يحصلوا على درجات مستواهم التعليمي للفصل الدراسي الثاني عن طريق استخدام الطلاب لرقم الهوية بعد الانتهاء من عملية التسجيل بالمنصة.

وبعد الاعلان عن انتهاء الترم الدراسي الثاني من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لكل المراحل الدراسية، وبعد أن تم اعتماد الوزارة درجات الترم الأول أن تكون هي نفس درجات الطالب للترم الثاني، ويهتم نظام نور كثيراً أن يوفر الكثير من الخدمات المختلفة والتي يستفيد منها جميع الطلاب ومنها ما يلي:

يمكن نظام نور المعلمين كتابة نتائج الطلاب ودرجات مستواهم الدراسي.

تمكن أولياء الأمور أن يقوم بالاستعلام عن نتائجهم.

تمكن وزارة التربية والتعليم الاتصال عن طريقها مع الطلاب.

التعرف عن نتائج جميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية والتعليمية.

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها للتسجل في نظام نور للاستعلام عن نتائج الترم الثاني والتي تتمثل في التالي: