مسابقة مدرستي تبرمج 1442 من منصة “مدرستي” وخطوات التسجيل فيها MADRASATI

مسابقة مدرستي تبرمج 1442، منذ أيام قليلة تم الإعلان عن مسابقة جديدة من منصة مدرستي تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد وهي مسابقة مدرستي تبرمج، حيث يرغب الكثير من الطلاب بالتعرف على طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج للاشتراك بها والتمتع بالفوائد والأهداف التي ترنو إليها مسابقة مدرستي تبرمج، وتقدم المسابقة في النهاية جوائز للفائزين لتشجيعهم على التفوق المستمر.

مسابقة مدرستي تبرمج 1442

أوضح وزير التربية والتعليم أن المسابقة الجديدة المعلن عنها تهتم بالجانب التقني والتكنولوجي في التعليم، ومن الفئات المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج المعلمون والطلاب بجميع المدارس العامة والحكومية والأهلية والأجنبية، حيث يعتبر من أهداف مسابقة مدرستي تبرمج:

التمهيد لبناء مستقبل رقمي فعال.

زيادة الشغف والطاقة لدى الطلاب للتعليم بشكل مستمر.

تنشيط مهارات التعليم والاستكشاف والابتكار لدى الطلاب، وخاصة المهارات التي تتوافق مع القرن الحالي.

تغيير الصورة النمطية المعروفة عن مهارة البرمجة وتسهيلها للطلاب.

المرحلة الأولى: تتم خلال الفصل الدراسي الحالي وبها يتم تخصيص ساعة واحدة للبرمجة في المدارس العامة من خلال استخدام البيانات المركبة بلوكس أو لغة البايثون لغة الكتابة البرمجية حتى يتم تنفيذ المهارات المطلوبة لبرنامج ماين كرافت.

المرحلة الثانية: فمن المفترض أن تتم في الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله وتتغير المهمة في تلك المرحلة حيث يطلب من المشاركين مشاريع جديدة للتصميم الإبداعي في مدارس التعليم العام أو المؤسسات المختلفة.

مراحل مسابقة مدرستي التعليميةكيفية التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

لكي يتم الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، يجب التسجيل في منصة مدرستي بالحساب الشخصي للطالب بكتابة الاسم وكلمة السر ورمز التحقق أو بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر من خلال رابط منصة مدرستي ومن ثم الاستعلام عن المسابقة وطريقة الاشتراك بها.