مقاتلة روسية تبعد طائرة استطلاع أميركية عن "الحدود"

دفع الجيش الروسي بمقاتلة من طراز "ميغ 31" لمرافقة طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط الهادئ، عندما اقتربت من الحدود الروسية.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، الجمعة، عن أسطول المحيط الهادئ الروسي، قوله إن الخطوة الروسية أجبرت الطائرة الأميركية على الابتعاد.
وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للأسطول: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز (آر سي 135) تابعة لسلاح الجو الأميركي، ورافقها فوق المحيط الهادئ".
وأضافت أن "الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأميركية عن الحدود الروسية".
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