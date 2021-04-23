نظام نور.. إعلان النتائج برقم الهوية عبر منصة نور التعليمية

نظام نور الإلكتروني الذي يقدم خدماته لقطاع التعليم في المملكة والذي يشمل كافة عناصر العملية التعليمية ويقدم للطلبة وأولياء الأمور مجموعة من الخدمات الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة خلال فترة جائحة كورونا التي جعلت التحول الرقمي هو الأساس في المملكة سوف نتعرف على نظام نور وأهميته وكيفية الدخول برقم الهوية لولي الأمر، وسوف نضع لكم رابط إعلان النتائج برقم الهوية لمعرفة نتيجة جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

زاد بحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية عن نتائج الطلاب نظام نور بعد أن أعتمد وزير التعليم السعودي نتيجة اختبارات الفصل الثاني، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 فقط واستخراج النتائج من خلال رابط موقع نور للنتائج بدون رقم سري للفصل الثاني.

نظام نور

يقدم نظام نور من خلال منصته الإلكترونية التي تتبع التعليم السعودي الخدمات الخاصة بالمعلمين من متابعة الطلبة ورفع التقييمات الخاصة بهم والدرجات التي يحصلون عليها من الاختبارات ويتيح النظام للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على حالة الطالب التعليمية ومتابعته.

يقدم نظام نور من خلال منصته الإلكترونية خدمة التعرف على نتائج الطلبة وخاصة خلال الفترة القادمة مع اقتراب انتهاء الطلبة من أداء الاختبارات النهائية لنصف العام الدراسي الثاني الذي اعتمد على التعليم عن بعد.

تعتبر منصة نور مكملة للهيكل التنظيمي للعملية التعليمية وتعمل كحلقة وصل بين عناصر العملية التعليمية مكتملة.

نظام نور برقم الهوية

يتمكن ولي الأمر من خلال رقم الهوية الخاصة به من الدخول على منصة نور والاستعلام عن حالة الطلبة ومتابعة التقييمات الخاصة بهم ثم الاستعلام عن النتائج النهائية ويمكن القيام بهذه الخطوات:-

التوجه إلى موقع منصة نور الإلكترونية على الإنترنت.

الانتقال إلى تسجيل الدخول من خلال بيانات ولي الأمر.

كتابة الاسم وكلمة المرور ونقل رمز التحقق.

الانتقال على لوحة التحكم الخاصة بولي الأمر والدخول على النتائج.

كتابة بيانات الطالب ورقم هوية الأب والضغط على استعلام.

من خلال الخطوات السابقة سوف يتعرف ولي الأمر على نتائج الطلبة فور رفعها على المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام نور.

إعلان النتائج برقم الهوية

يمكن لجميع الطلاب بجميع مراحل التعليم في السعودية الاستعلام ومعرفة إعلان النتائج برقم الهوية من خلال موقع نور التعليمي حيث أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر رمضان المبارك وللاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:-

دخول موقع نور التعليمي وتسيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. الضغط على أيقونة النتائج في الصفحة الرئيسية. ادخل رقم السجل ثم اضغط استعلام. قم بتحديد الإدارة التعليمية والصف واسم المدرسة ثم اضغط على نتيجة، وسوف تظهر نتيجة الطالب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتي من المتوقع ظهورها قبل نهاية رمضان 2021.

والجدير بالذكر أن يقدم نظام نور خدمة تسجيل حساب لولي الأمر حتى يتمكن من خلالها من القيام بمهام ولي الأمر دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإدارات التعليمية، ويحتاج ولي الأمر إلى التواصل مع القطاع التعليمي في بداية التقديم للطلبة على مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي ثم يستمر مشوار متابعة الطلبة والتعرف على النتائج.