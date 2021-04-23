التعليم السعودى .. نظام نور برقم الهوية فقط 1442 وكيفية الاستعلام عن النتيجة بالخطوات

التعليم السعودى .. نظام نور برقم الهوية فقط 1442 تقوم وزارة التعليم السعودى بالرد عن طريقة الاستعلام عن النتيجة لطلاب المرحلة الابتدائية حول أداء الطلاب في نظام نور التعليمي 1442-2021، ونظراً للزيادة الكبيرة في الأبحاث، نقوم الآن بالمراجعة والمتابعة معك لإكمال الاستفسارات حول هذه النتائج، كذلك تم تأكيد الكشف عن النتائج في شكل إلكتروني في نفس الوقت، مع اندلاع أزمة كورونا الجديدة، نحن نتصفح الإنترنت من خلال موقع نظام نور التعليمي (الآن نتتبع الموقع معك)، وطرق الوصول وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

عند الاستعلام إلكترونيًا عن نتائج الطلاب على نظام نور، زادت مؤشرات البحث على Google، الأمر الذي يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفته، هذه طريقة للتحقق والاستعلام عن النتيجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عقد الاختبار النهائي المنزلي والإلكتروني، وفي ضوء أزمة جائحة كوفيد -19 التي لم تنحسر بعد في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيان التعليم في المملكة العربية السعودية، فقد أكدت أن النتائج ستعرض على الإنترنت ، وحول هذا الموضوع سنقوم بمراجعة ومتابعة الطرق والخطوات للاستعلام عن هذه النتائج إلكترونياً من خلال الفقرة التالية ومتابعتها معك في الفقرة الآتية.

معظم الطلاب يمكنهم اتباع الخطوات الآتية للاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر نظام نور الفصل الدراسي الثاني لجميع المستويات التعليمية في المملكة العربية السعودية.