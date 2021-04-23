الصين: 8 قتلى فى حريق بمصنع للإلكترونيات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أكدت صحيفة "شاين" المحلية فى الصين، أن هناك رجلى إطفاء بين القتلى، حيث لقيا مصرعهما أثناء محاولة البحث عن 6 مفقودين عقب الحريق.

ولم تشر التقارير حتى الآن إلى أسباب إندلاع الحريق، فيما فتحت السلطات الصينية تحقيقًا للوقوف على ملابساته.