الصين: 8 قتلى فى حريق بمصنع للإلكترونيات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أكدت صحيفة "شاين" المحلية فى الصين، أن هناك رجلى إطفاء بين القتلى، حيث لقيا مصرعهما أثناء محاولة البحث عن 6 مفقودين عقب الحريق.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى أسباب إندلاع الحريق، فيما فتحت السلطات الصينية تحقيقًا للوقوف على ملابساته.
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